В своей публикации исследователи подчеркнули, что ежедневное изучение информации о каких-то реальных угрозах – это норма и часть адаптивного механизма нашей психики. Если человек анализирует информацию, чтобы узнать, как защититься от коронавируса, какие методы лечения подтвердили эффективность, это может принести пользу, хотя не снимет ощущение неопределенности. Но бесконечный скроллинг сообщений в соцсетях о смертности и личные потери только ухудшат тяжелое моральное состояние.

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Влияние новостей и соцсетей

Чтобы получить данные, авторы нового исследования провели два эксперимента, в которых оценивались реакции участников в режиме реального времени. В первом эксперименте участвовали 299 добровольцев. Их разделили на три группы, одна из которых должна была в течение 2 – 3 минут читать негативные новости о COVID-19 в Twitter. Например, о росте заболеваемости и осложнениях у беременных.

Участники из второй группы читали только записи с положительным оттенком. Третья группа была контрольной для сравнения результатов. Затем ученые с помощью серии тестов оценили эмоциональное состояние и настроение участников из всех трех групп. Они обнаружили, что кратковременное прочтение негативных новостей ухудшило эмоциональное состояние и пессимистические настроения добровольцев.

Вместе с тем позитивные новости практически не изменили настроение участников: показатели были схожи с контрольной группой. По мнению участников, это может быть связано с тем, что людям сложно отделить положительные моменты от общего негативного контекста происходящего.

Просмотр видеороликов

Для проведения второго эксперимента ученые привлекли популярного YouTube-блогера, который записал два видеоролика. В одном он рассказывал о протестах врачей и делился своими эмоциями, в другом – о награждении работников службы доставки, которые помогают людям во время самоизоляции. Второй ролик был сделан в развлекательной манере.

Результаты в группе добровольцев, которые смотрели видео о тяжелых событиях, были такими же, как в первом эксперименте: у всех ухудшилось эмоциональное состояние и сокрушался оптимизм.

Но вместе с тем видеоролики о добрых делах заметно подняли настроение участников по сравнению с группой контроля. Ученые считают, что этот эффект мог создать развлекательный характер ролика, поскольку это помогло отвлечься от общего негативного фона.

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