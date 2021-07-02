Психологи обнаружили еще один секрет счастливых отношений
Немецкие психологи заметили еще одну тенденцию счастливой супружеской жизни. Людям в паре комфортно тогда, когда они одинаково чувствуют власть в отношениях.
Способность влиять на людей и успешно противостоять попыткам других влиять на вас называют внутренней силой. И внутренняя сила играет немалую роль в романтических отношениях.
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Так, ощущение собственной силы и влияния помогает в браке чувствовать себя комфортнее и улучшает его качество. Но в парах равновесие сил бывает достаточно редко. И в большинстве случаев эта сила преобладает у мужчин. Хотя в западном обществе отношения становятся более равноправными.
Ученые из университетов Мартина Лютера и Бамбергский (Германия) провели исследование, в котором приняла участие 181 гетеросексуальная пара, которая проживала вместе не менее одного месяца. Участники и участницы были разного возраста – от 18 до 71 года. В среднем они находились в отношениях 8 лет.
Ученые задавали людям личные вопросы, касающиеся восхищения партнером/кой, доверия, сексуального удовлетворения, чувства угнетения и принуждения, а также готовности инвестировать эмоции и другие ресурсы в отношения.
Результаты исследования:
- Оказалось, что мужчины в паре часто обладают большой властью благодаря высокому доходу и наличию высшего образования.
- В среднем среди мужчин потребность в принятии решений оказалась больше, чем среди женщин.
- Но самыми счастливыми себя чувствовали именно те пары, в которых баланс сил был примерно равным и у каждого из них было достаточно прочное чувство личной силы и власти.