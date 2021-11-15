Психологи из Бангорского и Лондонского университетов (Великобритания) разработали метод визуализации ментальных автопортретов, которые мы сохраняем в своем сознании. Оказалось, восприятие образа самих себя в значительной мере зависит от этого, как человек относится к себе и как воспринимает свою личность.
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Они проанализировали, насколько эти внутренние образы могут отличаться от того, что видят другие. А также продемонстрировали, как на них влияют наши убеждения о себе, а также самооценка.
Как проводили исследования
- В исследовании приняли участие 116 взрослых людей.
- Для каждого испытуемого реконструировали мысленные образы собственного лица с помощью компьютерного моделирования.
- Чтобы создать "ментальное селфи", добровольцу предлагали выбрать из двух случайных лиц то, что больше походило на него.
- Этот процесс повторялся несколько сотен раз, пока в конце концов психологи не усреднили все изображения, которые, по мнению участников, больше напоминали их самих.
Метательный автопортрет
Обнаружили, что мысленные представления о своей внешности не обязательно соответствовали действительности, а скорее зависели от этого, какими личностями они видят себя.
Мы попросили участников создать свой "ментальный автопортрет", а также ответить на вопросы личности и самооценки, чтобы выявить, каким типом личности они себя считают,
– объяснили ученые.
Мы действительно знаем, как выглядим?
Оказалось, что на представления подопытных о самих себе сильно влияло то, как человек представлял свою внешность.
На другом этапе исследования психологи использовали тот же подход, чтобы оценить, насколько реалистично участники оценивают образ собственного тела.
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Они выяснили, что эти образы тоже часто не соответствовали действительности и сильно зависели от отношения людей к самим себе. Участники, которые воспринимали собственную внешность в негативном ключе, как правило, считали, что у них есть лишний вес, хотя на самом деле так не было.
"Наши психические образы собственной внешности являются основополагающими для нашего понимания некоторых из самых тяжелых психических расстройств, в частности о восприятии тела", – отметили ученые.
Это отражается на одержимости собственным имиджем, в частности в социальных сетях, что может привести к психологическим проблемам.