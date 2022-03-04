В психоневрологическом интернате нет света и тепла: пациенты рубят дрова и жгут костры

В результате обстрела города Изюм, по сути уничтожения его, повреждена магистраль подачи газа, электроэнергии. Поэтому Оскольский психоневрологический интернат находится без тепла и электроэнергии, и там заканчиваются продукты.

По словам директора областного Департамента социальной защиты населения Юрия Шпараги, в интернате лечатся 400 пациентов и работают более 100 человек обслуживающего персонала.

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Готовят еду они сейчас на улице: рубят дрова, разжигают костры. Но продуктов питания осталось ненадолго, учитывая, что уже неделю мы не можем туда ничего поставлять,

– рассказал чиновник.

По его словам, из-за разбитого моста проезд невозможен. Единственный путь эвакуировать интернатное учреждение – через город Краматорск Донецкой области.

"Я обращаюсь к Красному Кресту, расположенному там, к волонтерам. Хотя бы на первое время помогите интернату продуктами", – призвал Шпарага.

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