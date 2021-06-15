Чтобы разоблачить преступную схему растраты препаратов, правоохранители провели 6 санкционированных обысков в психоневрологическом интернате и в административных помещениях территориальной общины в Бучанском районе.

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Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины против коронавирусной болезни, которая была выделена для пациентов в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.

Однако, должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин,

– сообщили в полиции.

Медиков могут лишить свободы на 7 – 14 лет

По данному факту полицейские открыли уголовные производства ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Против должностных лиц открыли уголовные производства / Фото Нацполиция

Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине