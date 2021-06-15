В психоневрологическом интернате подпольно торговали вакцинами: видео

Под Киевом руководство психоневрологических интернатов подпольно продавало вакцину против коронавируса. Вакцины поступили в учреждения в рамках механизма COVAX.
Чтобы разоблачить преступную схему растраты препаратов, правоохранители провели 6 санкционированных обысков в психоневрологическом интернате и в административных помещениях территориальной общины в Бучанском районе.
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Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцины против коронавирусной болезни, которая была выделена для пациентов в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.
Однако, должностные лица Интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин,
– сообщили в полиции.
Медиков могут лишить свободы на 7 – 14 лет
По данному факту полицейские открыли уголовные производства ч.3 и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Против должностных лиц открыли уголовные производства / Фото Нацполиция
Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине
- Напомним, стартовала вакцинация против коронавируса в Украине 24 февраля.
- Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 миллионов украинцев.
- К слову, количество желающих вакцинироваться против коронавируса в Украине выросло, но доля тех, кто не планирует иммунизацию – все еще преобладает.
- По данным Минздрава, по состоянию на 15 июня в Украине вакцинировали против коронавируса 1 768 556 человек, в том числе, 1 507 801 человек получил первую дозу препарата, 260 755 украинцев уже закончили иммунизацию, получив 2 дозы COVID-вакцины.