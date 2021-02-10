Взаимосвязь между психологическими факторами и физическим здоровьем изучает психосоматика – направление в медицине и психологии. Одной из причин плохого состояния организма может быть даже стресс.

Иногда усталость и головную боль могут вызвать даже тревожность и переживания. С проблемами психологического здоровья может столкнуться каждый.

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Инструктор по йоге Константин Новиков признался, что раньше сам страдал от болезненных симптомов, которые уже со временем сумел для себя объяснить психосоматикой.

"У меня был период недовольства собой, я переживал или завидовал – это повлекло камни в почках. У меня никогда не болели уши, но однажды я выслушивал от близкого человека то, что не хотел, и это закончилось воспалением уха", – рассказал Новиков.

Однако за 6 лет практикования йоги он научился самостоятельно преодолевать психосоматические проблемы со здоровьем.

Когда я испытываю какой-то стресс, то начинаю "отматывать" события назад и понимать, где я сделал что-то не так и анализировать страх,

– сказал инструктор по йоге.

Когда нужно обращаться к специалистам

Если же плохому самочувствию нет объяснения, а самостоятельно разобраться в проблемах сложно – стоит обратиться к специалистам.

Психологи уверены, что проблемы людей со здоровьем связаны с моральным состоянием и образом жизни.



Психолог рассказала о влиянии чрезмерной работы на организм / Фото 24 канала

"У человека, который много работает, психосоматическим проявлением может быть то, что у него болит спина. Женщины, которые столкнулись с изменой мужа, могут иметь психосоматические проявления в виде гинекологических болезней", – рассказала психолог Юлия Святенко.

Как человек может навлечь на себя болезни

Часто проявления того, что человек сам может вызвать у себя болезнь, наблюдают у детей – когда из-за нежелания писать, например контрольную, резко повышалась температура или же возникали проблемы с желудком.

Обычно уже во взрослой жизни такие случаи набирают систематический характер, рассказала психолог Юлия Святенко.

Если человек устал и есть определенное выгорание, тогда болезнь – это возможность снять с себя ответственность и просто отдохнуть,

– сообщила эксперт.



Во взрослой жизни случаи психосоматики случаются не редко / Фото 24 канала

Какова позиция врачей

Врачи, которые заботятся о физическом состоянии пациента, от психосоматических симптомов не открещиваются, официально их признают.

Невропатолог Наталья Ребенок отметила, что согласно новой международной классификации – есть соматофорные расстройства, которые еще называют психосоматикой.



Невропатолог о пациентах с психосоматикой / Фото 24 канала

Часто пациенты с психосоматическими симптомами годами "обивают" пороги медицинских кабинетов.

Довольно часто обращаются даже к отоларингологам и кардиологам. Этих пациентов также могут беспокоить дискомфорт в животе, поэтому они идут к гастроэнтерологам,

– рассказала Наталья Ребенок.

По словам невролога, иногда с физическим симптомом человеку не справиться без помощи психотерапевта. И все же, специалисты сходятся в том, что не стоит все болезни или плохое самочувствие списывать только на стрессы и депрессии.



Иногда с физическим симптомом человеку не справиться / Фото 24 канала

Вместе с упорядочением психологического состояния стоит обратиться к своему семейному врачу и хотя бы сдать основные анализы. Однако позитивные мысли и желание поправиться действительно творят чудеса.