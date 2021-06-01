В NHC сообщили, что это первый зарегистрированный случай заражения человека H10N3 в мире. В ведомстве также успокаивают, что риск распространения этого штамма гриппа среди людей "очень низкий".

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Что известно о больном

Птичий грипп H10N3 обнаружили у 41-летнего мужчины из города Чженьцян, что в провинции Цзянсу.

Пациента госпитализировали 28 апреля с повышенной температурой и другими симптомами.

Правильный диагноз ему поставили только через месяц, то есть 28 мая.

Известно, что он заразился от домашней птицы.

Мужчина в стабильном состоянии и готов к выписке из больницы.

За его близкими, с которыми он контактировал, наблюдали медики. Они не обнаружили никаких признаков болезни.

Птичий грипп H10N3 – что это? Это низкопатогенный и относительно менее опасный штамм вируса у домашней птицы. В NHC заявили, что риск его распространения в больших масштабах "очень низкий".

Самым опасным для человека является штамм птичьего гриппа H5N1. Впервые его обнаружили в Гонконге в 1997 году и с тех пор в результате инфицирования вирусом умерли 359 человек в 12 странах. Летальность от инфекции составляет 60%. Также стоит отметить, что из-за распространения этого штамма по всему миру были уничтожены миллионы птиц.

Птичий грипп среди людей в Китае: коротко

В Китае циркулирует много различных штаммов птичьего гриппа. Соответственно, некоторые из них периодически инфицируют людей. Обычно болеют люди, которые работают с домашней птицей.

После того, как в 2016 – 2017 годах штамм H7N9 унес жизни около 300 граждан, в стране не было зарегистрировано других масштабных вспышек птичьего гриппа среди людей.