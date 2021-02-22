Президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал, что о вакцине против коронавируса нужно говорить тогда, когда она приедет в Украину.

Зеленский сказал, что это стало причиной постоянных пререканий с главой Минздрава Максимом Степановым, когда он говорит: "Все, она (вакцина, – ред.) едет".

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Я ему отвечаю: "Максим, я вас очень прошу, пусть она приедет и люди это увидят",

– рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что действительно многие люди сейчас нервничают из-за этого и интересуются, когда все же вакцина прибудет в Украину и стартует массовая вакцинация против коронавируса. Однако Зеленский отметил, что пока причин для того, чтобы нервничать, нет.

Не хочу говорить когда прибудет вакцина. Хочу дождаться, когда прибудет... С завода она уже выехала в нашем направлении,

– добавил он.

Вакцинация в Украине: что известно

Глава Минздрава Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привезти первую партию лично.

Степанов уже назвал вакцинацию против коронавируса – самой масштабной в истории Украины, однако она до сих пор не стартовала.

В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.

Сравнение вакцин против коронавируса / источник ВОЗ / инфографика 24 канала