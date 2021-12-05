Путешественники с подделками: в "Борисполе" обнаружили еще 19 фейковых COVID-сертификатов

Несмотря на значительные штрафы, украинцы продолжают пользоваться фейковыми COVID-сертификатами. У пассажиров аэропорта "Бороисполь" таких обнаружили почти два десятка.

Всего на территории аэропорта удалось обнаружить еще 19 поддельных COVID-сертификатов. На нарушителей завели уголовные дела.

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"Липовые" сертификаты

Это случилось в период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта. Как обычно, в новых условиях, путешественники должны были показать документы о вакцинации или тесты.

Однако правоохранители заметили, что у 19 человек документы о вакцинации были с явными признаками подделки.

Что им грозит

Полиция открыла уголовные производства по статье о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из этих фактов проведут тщательную проверку и дадут соответствующую правовую квалификацию.

Штрафы за поддельные сертификаты

В целом за изготовление поддельных COVID-сертификатов грозит от 17 000 гривен штрафа до 5 лет лишения свободы .

. За использование – предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до 2-х лет.

Это уже не впервые, что в "Борисполе" выявляют фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Например, с 19 по 21 ноября их нашли у 25 пассажиров Минимальный штраф хотят поднять до 17 тысяч гривен.

Ранее также сообщали, что в Украине усилили контроль за проверкой подлинности COVID-сертификатов.