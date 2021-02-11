Путин ответил, почему еще не получил вакину от коронавируса "Спутник V"
Президент России Владимир Путин рассказал, почему еще не сделал прививку вакциной "Спутник V" от коронавируса.
Владимир Путин рассказал, что у него "есть план прививки и одновременно несколько вакцин ставить нельзя". Об этом он сказал на встрече с руководителями российских СМИ.
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Так, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков спросил, не хочет ли Владимир Путин своим примером поддержать вакцинацию.
Однако Путин ответил, что не будет этим манипулировать и не планирует делать прививку специально перед камерами.
Но я, безусловно, получу нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям,
– сказал Владимир Путин.
По его словам, у него есть план вакцинации, в котором есть прививки от гриппа и пневмококка, так что он посоветуется с врачами, когда лучше это сделать.
Что известно о вакцине "Спутник V": коротко
- Препарат "Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.
- Он стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом до момента регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была опробована на нескольких десятках людей.
- Препарат также одобрили в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.
- По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьезные вопросы у экспертов, которые отмечают, что они не видят последствий массовой вакцинации.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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