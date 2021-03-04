В мире продолжаются дискуссии, как верифицировать людей, получивших прививки против коронавирусной инфекции. К ним активно приобщается и Украина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции, что считает лучшим вариантом создать электронную верификацию вакцинированного человека.

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Это можно называть "паспортом вакцинации", как угодно. Идут дискуссии, как правильно это идентифицировать в Европе и мире,

– сказал Шмыгаль.

Премьер-министр согласился с тем, что любые бумаги, даже с голограммой, сегодня можно подделать и выдавать их невакцинированным людям.

Поэтому простым и надежным способом станет QR-код, который можно будет проверить, просмотрев данные из государственного реестра и понять, получил ли человек прививку против коронавируса.

Денис Шмыгаль отметил, что дискуссия, которую начала Европа, продолжается. До сих пор единого мнения о том, каким должен быть международный "паспорт вакцинированного лица", еще нет.

"Дискуссии продолжаются, мы также будем участвовать и делиться опытом работы государственного реестра вакцинированных лиц, который заработал с 1 марта", – сказал он.

Можно ли сделать прививку вне очереди?

Денис Шмыгаль предложил стратегию, которой, скорее всего, смогут воспользоваться люди с "5 этапа", которые готовы поехать заграницу с туристической целью, а именно – вакцинироваться коммерчески.

"Я уверен, что летом ситуация будет стабилизирована и производители вакцин будут торговать не только с правительствами, но и с коммерческими предприятиями (для того, чтобы получить прививку против коронавируса платно, – ред.). Это даст определенную возможность, чтобы люди начали путешествовать, ведь страны не будут столь закритими. Это пока еще возможности, дискуссии продолжаются", – подчеркнул он.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала