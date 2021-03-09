Нарушение суточного ритма сна, в частности работа в ночное время суток, могут влиять на экспрессию генов, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей. Поэтому, люди, которые работают ночью могут быть более склонными к генетическим нарушениям.

Суточные ритмы и ДНК

Результаты нескольких лет экспериментов показали, что те, кто вынуждены работать по ночам, подвергаются повышенному риску нескольких видов рака. Но почему это так, ученые пока не установили.

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Международное агентство по изучению рака (IARC), признал ночные смены "вероятно, канцерогенными для людей".

Как проводили исследования

Для того, чтобы изучить механизмы, которые повышают вероятность заболевания раком у тех, кто испытывает хронические нарушения циклов сна и бодрствования, команда ученых из США пригласила 14 добровольцев для семидневного исследования.

В лаборатории Университета штата Вашингтон половина из них приняла участие в 72-часовой симуляции работы в дневную смену, а вторая половина работала по ночам. После этого испытуемые провели 24 в состоянии бодрствования, под постоянно включенным искусственным светом. Эта часть протокола позволяла изучить биологические ритмы независимо от внешних воздействий.

Результаты исследований

Выводы свидетельствуют, что ночная смена значительно изменила нормальную суточную ритмичность генов, которые участвуют в сигнальных путях рака. Нарушение циклов сна и бодрствования непосредственно меняют не только экспрессию определенных генов, связанных с раком, но и негативно влияют на природные процессы ДНК.

Лабораторные эксперименты

Затем ученые перешли к лабораторным исследованиям, чтобы лучше понять влияние экспрессии этих генов на здоровые клетки. Обследовав лейкоциты участников, исследователи обнаружили более повреждение ДНК среди тех, кто работал в ночную смену, а также большую уязвимость этих клеток радиационного повреждения ДНК.

Следующим этапом исследований станет изучение тех, кто работает в ночную смену, вживую. Так можно будет понять, есть ли те же нарушения у тех, кто в течение нескольких лет работает по ночам. Не исключено, что организм людей адаптируется к изменениям и находит способ снизить вред в долгосрочной перспективе.