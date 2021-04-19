Известно, что физическая активность хорошо влияет на когнитивные способности. Но ученые из Научно-исследовательского института Ротмана (Канада) обнаружили, что работа по дому положительно влияет и на мозг.

Прежде всего речь идет о пожилых людях. Так как в исследовании приняли участие именно они. Впрочем, выборка довольно небольшая – всего 66 человек.

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Исследователи спросили у каждого участника, сколько времени они тратят на домашние дела: уборку, готовку, закупки, мелкий ремонт и тому подобное.

Оказалось, что у тех пожилых людей, которые уделяют больше времени домашней работе, объем мозга больше по сравнению с теми людьми, которые избегают подобной работы. Эти особенности выявили в гиппокампе, который играет важную роль в процессах памяти и обучения. А также в лобной доле, которая участвует во многих аспектах познания.

Вместе с тем ученые не исключают, что следствие и причину в этом случае можно поменять местами: люди с большим объемом мозга охотнее занимаются домашними делами, чем те, у кого этой особенности нет.

Но существуют косвенные доказательства в пользу того, что это не так, и развитие мозга – следствие, а не причина такой активности.

Почему работа по дому может быть полезной для мозга

Известно, что физическая нагрузка положительно влияет на здоровье сердца. Поэтому возможно, что работа по дому влияет и на сердце, и на кровеносные сосуды. А значит, связана и со здоровьем мозга.

Более того, планирование и организация домашних дел могут способствовать формированию новых нейронных связей во время старения организма.

Есть вероятность и того, что старики, которые больше занимаются домашними делами, меньше времени тратят на сидячий образ жизни. Что тоже связано с лучшей работой мозга.

В будущем ученые планируют объективно изучить физическую активность в домашних условиях с помощью переносных устройств. Таким образом они смогут составить рекомендации для пожилых людей с целью профилактики заболеваний головного мозга.