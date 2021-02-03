Ученые сравнили риск развития рака молочной железы у женщин, работавших на улице и в помещении. Он оказался ниже у тех, кто во время работы проводит максимальное количество времени на воздухе.

Источник: BMJ

Рак молочной железы – самая распространенная злокачественная опухоль у женщин. Современные данные о факторах риска развития болезни не могут в полной мере объяснить увеличение распространенности этого заболевания.

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Витамин D и рак груди

В новом исследовании ученых заинтересовала роль витамина D, который синтезируется в организме под действием солнечного света – с пищей и в биоактивных добавках мы его получаем в меньших количествах. Известно, что у него есть противоопухолевые свойства. Однако в последние годы люди все меньше находятся под солнечным светом.

С одной стороны, они стараются реже находиться под прямыми лучами солнца, так как ультрафиолет – известный фактор риска рака кожи. В то же время мы все чаще используем компьютеры как для работы, так и для отдыха, поэтому много времени проводим в помещении. В связи с этим появилась гипотеза, что увеличение распространенности злокачественных опухолей, включая рак молочной железы, связанное с этими сравнительно новыми особенностями поведения.

Гипотезу о роли солнечного света поддерживают исследования, которые показывают, что у женщин с низким уровнем витамина D в крови чаще развивается рак молочной железы.

Как происходило исследование

Для новой научной работы авторы выбрали показатель, который объективно показывает, как много времени женщины проводят вне помещения, под солнцем. Они ориентировались на информацию о том, где и как долго работали участницы исследования. Для этого ученые воспользовались данным датской системы гражданской регистрации. Они исходили из того, что в северных широтах люди наиболее активно производят витамин D на солнце с 10 часов утра до 15 часов дня.

Исследование охватило более 38 тысячи женщин моложе 70 лет, у которых был обнаружен рак молочной железы. Ученые сравнили их трудовую историю с историей такого же количества женщин из контрольной группы.

Солнце уменьшает риск рака груди

Риск рака молочной железы в возрасте старше 50 лет был на 11% ниже у группы женщин, которые суммарно получили наибольшее количество ультрафиолета. Длительная, не менее 20 лет, работа на свежем воздухе была связана с уменьшением риска развития рака молочной железы на 17%.