В разгар эпидемий респираторных заболеваний важно знать, как помочь организму защищаться от вирусов и бактерий. Функцию такой защиты выполняет иммунитет, именно он отражает все атаки на организм и отвечает за ход заболевания, если инфекции избежать все же не удалось.

Что такое иммунитет и как он формируется

Иммунитет – это система, которая состоит из органов и клеток, которые разбросаны по всему организму. Основными органами иммунной системы является тимус и костный мозг.

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В тимусе образуются важные для иммунной системы клетки – Т-лимфоциты.

В костном мозге – все другие клетки, которые имеют функцию защиты от вирусов и бактерий – это лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и базофилы.

Кроме того, в формировании иммунитета участвуют лимфатическая система, селезенка, миндалины, аденоиды.

Главный принцип работы иммунной системы – это распознавание чужеродных организмов, оповещение об опасности и их обезвреживание.

Также следует понимать, что иммунитет может быть врожденным и приобретенным.

При рождении человек получает антитела матери, которые со временем теряет, при этом параллельно приобретает собственные, ведь сталкивается с патогенами постоянно.

Приобретенный иммунитет образуется во время того, как в организм попадают неизвестные ему до сих пор вирусы и бактерии, которые организм учится обезвреживать самостоятельно. Далее иммунитет запоминает патоген и уже в следующий раз при контакте с ним знает как побороть инфекцию.

Впрочем, тот факт, что иммунитет может быть приобретенным не означает, что на него легко повлиять – "приобрести" означает, что получить его можно только после успешной борьбы с патогеном.

Что делать, если симптомы заболевания уже проявились

Для начала стоит знать, как образуется иммунный ответ организма.

Иммунный ответ – что это? Иммунный ответ – это сложная многокомпонентная, кооперативная реакция иммунной системы организма на антиген, то есть вирус, бактерию или другие инородные компоненты. Главная цель иммунного ответа – уничтожить антиген и удалить его из организма.

Организм борется с инфекциями двумя основными путями:

Формирует антитела, или реакция гуморального иммунитета. Антитела – это специализированные белки, которые организм вырабатывает как иммунный ответ на определенные вирусы, бактерии или чужеродные вещества.

Клеточный иммунитет – основывается на реакции клеток иммунной системы. Т-клетки являются одним из видов белых кровяных телец (лимфоцитов). Наш организм использует клеточный иммунитет для борьбы с вирусами.

Можно ли укрепить иммунный ответ

Это хорошая идея, но воплотить ее в жизнь не так просто. Выше мы объяснили, что иммунитет – это система со многими переменными.

Если организм уже сигнализирует о встрече с инфекцией, появились первые симптомы ОРВИ, гриппа или другой инфекции, то прежде всего стоит упомянуть, что лишняя паника только нарушит работу иммунитета. Позвольте организму выработать иммунный ответ и обезвредить вирус, бактериальную или любую другую инфекцию.

Вот, что стоит сделать в случае появления первых симптомов инфекции:

Оставайтесь дома, достаточно отдыхайте.

При повышении температуры тела 38,5 и выше можно принять жаропонижающие препараты.

Питайтесь легко перевариваемой пищей, богатой аминокислотами, витаминами, минералами и пейте достаточное количество жидкости.

Состояние "армии" защитников, то есть иммунный ответ зависит от наличия в крови таких полезных веществ как витамины, минералы, биофлавоноиды, полифенолы, потребность в них при инфекции повышена. Самый эффективный путь получить эти вещества – это употреблять специальные продукты функционального назначения, ведь хорошо известно, что современные продукты бедны витаминами и антиоксидантами. Кроме того, во время гриппа и других инфекций из-за пониженного аппетита и интоксикации сложно съесть большое количество разнообразных продуктов питания.

Поэтому, на помощь иммунитету в рацион можно добавить витаминно-минеральные комплексы, которые и содержат необходимый набор микроэлементов.

Например, Релайв Баланс О – комбинированный аминокислотно-пептидный комплекс, соединенный с растительными биофлавоноидами, полифенолами и другими биологически активными веществами и хелатными витаминно-минеральными комплексами, действие которых обусловлено синергическими эффектами компонентов, которые входят в его состав.

А вот иммуностимуляторы не всегда действенны для улучшения иммунитета. Искусственное увеличение количества клеток в организме – иммунных или других – не всегда хороший результат. Гораздо эффективнее беспокоиться об общем состоянии здоровья и не создавать дополнительных нагрузок организму, чтобы иммунитет всегда был готов отразить атаки неизвестных патогенов.

Как сохранить иммунитет

Конечно, забота о здоровье – комплексная задача, которая требует систематической работы, особенно когда защитные барьеры организма снижены, не хватает времени или возможности тщательно отслеживать свой рацион.

Поэтому, первая рекомендация – сбалансированное питание и вообще стоит придерживаться здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, быть физически активным.

А вот касаемо питания следует остановиться подробнее. Рацион является важным фактором, определяющим иммунные реакции организма, а дефицит отдельных питательных веществ, даже незначительный, может стать причиной снижения иммунного ответа.

Отдельно стоит поговорить о важности поступления полезных веществ, которые исторически мы всегда получали с пищей, и которые сегодня часто в дефиците из-за особенностей современного рациона питания.

Часть из них непосредственно влияет на изменение иммунных реакций и называются иммунокорректирующими микронутриентами. К ним относятся витамины А, Е, С, D; цинк, селен и медь; полиненасыщенные жирные кислоты омега-3/омега-6, и другие растительные компоненты пищи, которые принадлежат к разным классам веществ (антиоксиданты, адаптогены, биофлавоноиды).

С развитием современной медицинской науки доказано, что большинство этих незаменимых микрокомпонентов растительного происхождения не могут быть заменены никакими "внутренними" механизмами. Их отсутствие в пище однозначно приведет к нарушению функции иммунной системы.

Поэтому, опять же, старайтесь, чтобы у вас была возможность питаться сбалансировано и полноценно!

Кроме того, иммунитету нужны нагрузки, как мышцы тренируются от физических нагрузок, иммунитет тренируется от контактов с микроорганизмами.

Поэтому не стоит создавать слишком стерильные условия или беречься от сквозняков, чтобы ваш иммунитет мог справиться с любой нетипичной ситуацией.