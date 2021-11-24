О новых обязательных правилах для работников Укрпочты и Укрзализныци рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге 22 ноября. Окончательно решение было принято во время заседания Кабинета Министров 24 ноября.

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Невакцинированных людей будут отстранять от работы уже с 9 декабря 2021 года без сохранения зарплаты. Обязательным паспорт о вакцинации станет для следующих групп:

работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В последний пункт относятся, в частности, работники Укрпочты и Укрзализныци. Заметим, что приступить к работе могут работники, получившие хотя бы первую дозу препарата против COVID-19.

Справка. Без прививки разрешат работать представителям таких профессий только при наличии абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации.

Обязательная вакцинация: что известно