Работники Укрпочты и Укрзализныци теперь обязаны вакцинироваться

В Украине расширят перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. В частности, речь идет о работниках Укрпочты и Укрзализныци.

О новых обязательных правилах для работников Укрпочты и Укрзализныци рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге 22 ноября. Окончательно решение было принято во время заседания Кабинета Министров 24 ноября.

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Невакцинированных людей будут отстранять от работы уже с 9 декабря 2021 года без сохранения зарплаты. Обязательным паспорт о вакцинации станет для следующих групп:

работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работников учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В последний пункт относятся, в частности, работники Укрпочты и Укрзализныци. Заметим, что приступить к работе могут работники, получившие хотя бы первую дозу препарата против COVID-19.

Обязательная вакцинация: что известно

С 8 ноября в Украине вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

В частности, говорилось о преподавателях учебных заведений и центральных органов исполнительной власти.

Также под подобные обязательства могут попасть и медики.