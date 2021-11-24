Работники Укрпочты и Укрзализныци теперь обязаны вакцинироваться
Источник:24 канал
В Украине расширят перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной. В частности, речь идет о работниках Укрпочты и Укрзализныци.
О новых обязательных правилах для работников Укрпочты и Укрзализныци рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге 22 ноября. Окончательно решение было принято во время заседания Кабинета Министров 24 ноября.
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Невакцинированных людей будут отстранять от работы уже с 9 декабря 2021 года без сохранения зарплаты. Обязательным паспорт о вакцинации станет для следующих групп:
- работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работников учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
В последний пункт относятся, в частности, работники Укрпочты и Укрзализныци. Заметим, что приступить к работе могут работники, получившие хотя бы первую дозу препарата против COVID-19.Справка. Без прививки разрешат работать представителям таких профессий только при наличии абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации.
Обязательная вакцинация: что известно
- С 8 ноября в Украине вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.
- В частности, говорилось о преподавателях учебных заведений и центральных органов исполнительной власти.
- Также под подобные обязательства могут попасть и медики.