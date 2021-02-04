Верховна рада схвалила за основу законопроєкт про систему громадського здоров'я. За проєкт закону №4142 проголосувало 242 нардепи.

Джерело: 24 канал

Завдяки цьому закону термін "громадське здоров'я" визначається законодавчо. Це сфера знань та організована діяльність суб'єктів у системі громадського здоров'я щодо зміцнення здоров'я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя.

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Що визначає законопроєкт №4142

Документ визначає і розмежовує повноваження Кабінету міністрів, МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров'я.

Окрім цього, у законі прописане створення Координаційної ради з питань громадського здоров'я як постійного консультативно-дорадчого органу МОЗ щодо питань громадського здоров'я.

Також проєкт визначає повноваження головного державного санітарного лікаря України.

Які повноваження має головний санлікар країни: