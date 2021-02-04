Рада хочет определить полномочия главного санврача: подробности
Верховная Рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. За проект закона №4142 проголосовали 242 нардепа.
Источник: 24 канал
Благодаря этому закону термин "общественное здоровье" определяется законодательно. Это сфера знаний и организованная деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни.
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Что определяет законопроект №4142
Документ определяет и разграничивает полномочия Кабинета министров, Минздрава и других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья.
Кроме этого, в законе прописано создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья в качестве постоянного консультативного органа Минздрава по вопросам общественного здоровья.
Также проект определяет полномочия главного государственного санитарного врача Украины.
Какие полномочия имеет главный санврач страны:
- Он дает поручение центральным органам исполнительной власти о проведении внеочередных мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства. И эти поручения должны выполняться обязательно.
- Именно санитарный врач инициирует перед Кабмином вопрос установления карантина от имени Минздрава.
- Также он может инициировать созыв срочного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для принятия соответствующих решений, если по результатам эпиднадзора установлено, что эпидемическая ситуация может ухудшиться.
- Кроме того, главный санврач по согласованию главы Минздрава назначает на должность и увольняет главных санитарных врачей административно-территориальных единиц. Он дает им поручение об участии в расследовании случаев инфекционных болезней, массовых неинфекционных болезней, а также поражений и отравлений локального уровня.
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