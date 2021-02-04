Верховная Рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. За проект закона №4142 проголосовали 242 нардепа.

Источник: 24 канал

Благодаря этому закону термин "общественное здоровье" определяется законодательно. Это сфера знаний и организованная деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни.

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Что определяет законопроект №4142

Документ определяет и разграничивает полномочия Кабинета министров, Минздрава и других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья.

Кроме этого, в законе прописано создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья в качестве постоянного консультативного органа Минздрава по вопросам общественного здоровья.

Также проект определяет полномочия главного государственного санитарного врача Украины.

Какие полномочия имеет главный санврач страны: