Верховная Рада в первом чтении одобрила выделение денег на финансирование медицинского Центра микрохирургии глаза. Соответствующее решение поддержало 274 народных депутата,

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4649 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Что предусматривает этот законопроект

Основной целью этого законопроекта является финансовое обеспечение деятельности Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза", который относится к сфере управления МОЗ Украины.

В 2021 году больницу будут финансировать государственными средствами по бюджетным программам Минздрава.

В документе предусмотрено уменьшение расходов по бюджетной программе КПКВК 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на 138 746,0 тысяч гривен, а также увеличение на соответствующую сумму расходов по бюджетной программе КПКВК 2301110 "Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, предоставляемая общегосударственными учреждениями здравоохранения".

Согласно распоряжению Кабинета министров и приказа МОЗ Украины, указанный центр на сегодня передан в сферу управления министерства здравоохранения Украины, поэтому финансирование центра в настоящее время приостановлено,

– заявил нардеп от партии "Слуга народа" Валерий Зуб.