Документ поддержали 306 народных депутатов. Проект закона предлагает запретить продавать лекарства детям до 14 лет.

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Если же возникнут сомнения относительно возраста ребенка, то нужно будет показать документ, который его подтверждает.

Документ запрещает продажу лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, в случае сомнения относительно возраста покупателя продажа осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего возраст,

– говорится в пресс-службе.

В пояснительной записке говорится, что принятие проекта Закона Украины о внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям" позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков.

Ранее о проекте впервые сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в фейсбуке.

Тогда Радуцкий заявил, что профильный комитет инициирует два законопроекта, первый из которых предусматривает запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет, второй – введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета.

Тогда вторым законопроектом предложили изложить в новой редакции статью 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив наказание за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, в виде наложения штрафа от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение – от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов.