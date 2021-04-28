После объявления карантина выходного дня в Украине Партия "Голос" анонсировала сбор подписей за внеочередное заседание по увольнению Максима Степанова с должности. Депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что удалось собрать необходимое количество подписей.
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За внеочередное заседание по отставке главы Минздрава подписалось более 150 депутатов.
Внеочередное за наше постановление об отставке министра здравоохранения состоится,
– заявил Железняк.
Почему требуют увольнения Максима Степанова
В партии "Голос" убеждены, что действующий министр здравоохранения "провалил три ключевые задачи, за которые несет ответственность", а именно:
- Организация массового тестирования;
- Обеспечение больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием;
- Вакцинация населения;
Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова, потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте,
– заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик.
Когда могут рассмотреть увольнение Степанова с должности главы Минздрава
- Пока председатель ВРУ еще не подписал распоряжение о созыве Рады на внеочередное заседание. Поэтому дата, когда могут рассмотреть этот вопрос, пока неизвестна.
- Известно, что 2 внеочередных заседания запланированы на 29 апреля. Но вопрос Степанова там точно не будут рассматривать, потому что этого пункта нет в повестке дня.
Реакция "Слуг народа" не замедлила
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала, что вопрос об увольнении Степанова с должности "даже не стоит". По ее словам, этот вопрос в ее фракции не обсуждался вообще.
Кроме этого, Верещук заявила, что якобы депутаты не могут быть инициаторами увольнения министров. По ее словам, они могут лишь внести этот вопрос в повестку дня Верховной Рады, как политическое заявление. А вносить кандидатуру по увольнению вроде бы может только премьер-министр.
Премьер-министр должен вносить кандидатуру по увольнению и только тогда его можно будет уволить. Поэтому никакой юридической силы сбор голосов не будет иметь,
– сказала Верещук.
Предварительные разговоры об отставке Степанова:
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.
- Примерно тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября Кабмин подписал документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- Сам министр тогда отмечал, что он "неудобный министр" для нардепов, которые распространяют эти слухи и опроверг информацию о своей отставке.
- В феврале 2021 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о закупках вакцины против коронавируса по завышенной цене. К этому мог быть причастен Степанов, хотя сам он уверял, что работает прозрачно.
- Вакцинация в Украине должна была начаться еще 15 февраля, но были задержки с поставкой препаратов. Нардеп Даниил Гетманцев 17 февраля заявил, что главу Минздрава могут снять с должности, если вакцина не прибудет до конца недели.
- Степанов тогда лично отправился в Индию, что провести переговоры с производителями вакцины и привезти первую партию. Ее поставили в страну 23 февраля.
- К слову, начиная с мая 2020 года активисты и общественные организации периодически проводят протесты за отставку Степанова. В основном такая реакция активистов возникала из-за определенных решений министра в вопросах бюджета. Участники благотворительного фонда "Пациенты Украины" давно подозревают Степанова в финансовых махинациях.