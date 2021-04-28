После объявления карантина выходного дня в Украине Партия "Голос" анонсировала сбор подписей за внеочередное заседание по увольнению Максима Степанова с должности. Депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что удалось собрать необходимое количество подписей.

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За внеочередное заседание по отставке главы Минздрава подписалось более 150 депутатов.

Внеочередное за наше постановление об отставке министра здравоохранения состоится,

– заявил Железняк.

Почему требуют увольнения Максима Степанова

В партии "Голос" убеждены, что действующий министр здравоохранения "провалил три ключевые задачи, за которые несет ответственность", а именно:

Организация массового тестирования; Обеспечение больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием; Вакцинация населения;

Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова, потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте,

– заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Когда могут рассмотреть увольнение Степанова с должности главы Минздрава Пока председатель ВРУ еще не подписал распоряжение о созыве Рады на внеочередное заседание. Поэтому дата, когда могут рассмотреть этот вопрос, пока неизвестна.

Известно, что 2 внеочередных заседания запланированы на 29 апреля. Но вопрос Степанова там точно не будут рассматривать, потому что этого пункта нет в повестке дня.

Реакция "Слуг народа" не замедлила

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала, что вопрос об увольнении Степанова с должности "даже не стоит". По ее словам, этот вопрос в ее фракции не обсуждался вообще.

Кроме этого, Верещук заявила, что якобы депутаты не могут быть инициаторами увольнения министров. По ее словам, они могут лишь внести этот вопрос в повестку дня Верховной Рады, как политическое заявление. А вносить кандидатуру по увольнению вроде бы может только премьер-министр.

Премьер-министр должен вносить кандидатуру по увольнению и только тогда его можно будет уволить. Поэтому никакой юридической силы сбор голосов не будет иметь,

– сказала Верещук.

Предварительные разговоры об отставке Степанова: