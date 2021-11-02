Проект акта разработали по инициативе Министерства здравоохранения Украины. За соответствующее решение проголосовало 262 народных депутатов.

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Что предусматривает законопроект

Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации отдельных лекарственных средств для профилактики и лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в случае принятия такого решения Минздрава.

Регистрация таких препаратов возможна, если:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, отдельных фаз клинических испытаний и полученные результаты содержат в совокупности научные обоснованные доказательства, включая данные адекватных и хорошо контролируемых исследований, которые позволяют считать, что лекарственное средство может быть эффективным для профилактики, диагностики или лечения серьезных или опасных для жизни заболеваний; клинические исследования проводились с разрешения и под наблюдением соответствующих компетентных органов стран; известна и потенциальная польза лекарственного средства, когда он используется для диагностики, профилактики или лечения серьезных или опасных для жизни заболеваний или состояний, преобладает известные и потенциальные риски лекарственного средства; не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы лекарственному средству для диагностики, профилактики или лечения заболевания или состояния.

Для чего нужен законопроект

Реализация этого проекта акта будет способствовать: