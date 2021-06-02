Рада упростила выплату коронавирусной компенсации медикам

В Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект № 5415 в целом.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19)" проголосовали 337 депутатов.

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В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что ситуация с проведением таких выплат сейчас абсолютно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.

Что предусматривает законопроект

Уточнение срока, за который может быть установлена инвалидность вследствие перенесенного заболевания для получения страховых выплат. Согласно действующему законодательству, медик может рассчитывать на страховые выплаты, если инвалидность вследствие заболевания COVID-19 установлена в течение одного календарного года со дня заболевания.

Уточнение сроков

В то же время бюджетный период составляет один календарный год, который начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же года. Фонд социального страхования начинает получать документы от медицинских работников, которые во время выполнения профессиональных обязанностей заболели коронавирусной болезнью в 2020 году, однако группа инвалидности таким работникам установлена только в 2021 году.

Кто может получить выплаты

Страховые выплаты также будут выплачиваться медикам государственных и коммунальных заведений здравоохранения, которым установлена группа инвалидности вследствие заболевания COVID-19 до вступления в силу этого закона и которые не получили страховые выплаты.