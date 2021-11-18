Рада упростила закупку кислородных станций: что теперь изменится

Парламентарии 18 ноября приняли закон №6293, который упрощает закупку кислородных станций и ускоряет оснащение ими больниц. На фоне пандемии коронавируса законодательная инициатива является чрезвычайно важной.

За законопроект проголосовали сразу 339 народных избранников на заседании Рады.

Важно Зеленский подписал закон о выделении 800 миллионов на кислородные станции

Как говорится в пояснительной записке к закону, его целью является покрытие критической потребности опорных заведений в независимых источниках кислорода, а именно – кислородных станциях.

Первый вице-спикер парламента и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что документ касается принятого ранее законопроекта №5460 о выделении дополнительных 800 миллионов гривен на установку кислородных станций в больницах. Его парламент поддержал в общей сложности 4 ноября.

Вопрос пока не завершен. Есть необходимость принять "комплиментарные" законы, чтобы проголосованный ранее законопроект №5460 заработал в полном объеме,

– заметил Корниенко.

По его словам, законопроект №6293 предусматривает, что кислородные станции не будут строиться по несколько лет, а будут установленны по ускоренному процессу.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине обнаружили 20591 нового больного COVID-19. Известно, что среди них 1478 детей и 377 медработников.

К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 человека. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где умерли аж 103 инфицированных.

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 284 008 жителям страны. 2 704 217 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 79 506 инфицированных.

Полный текст публикации из телеграма Верховной Рады:

Принят закон Украины о внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О публичных закупках" относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 6293).

Целью закона является покрытие критической потребности опорных заведений в независимых источниках кислорода, а именно – кислородных станциях.