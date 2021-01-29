Верховная Рада окончательно приняла законопроект, благодаря которому в Украине можно будет использовать иностранные вакцины против коронавируса. "За" проголосовало 280 народных депутатов.

Источник: 24 канал

Во втором чтении депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект №4613 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

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280 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 12 – против, 12 – воздержались, а еще 42 не голосовали вообще.



Как проголосовали депутаты за законопроект №4613 / Верховная Рада

Что дает законопроект №4613:

Он позволит не допустить на украинский рынок фальсифицированные, некачественные и незарегистрированные лекарственные средства;

Это ускорит государственную регистрацию вакцин против коронавируса в Украине, и, соответственно, вакцинацию населения;

Это адаптирует украинское законодательство к европейскому, а именно к Директиве 2001/83 / ЕС.

Основной целью законопроекта является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вакцинация в Украине: что известно

В Украине будет 5 этапов вакцинации против коронавируса, согласно которым бесплатный доступ к вакцине будет иметь каждый житель страны.

Первый этап вакцинации в стране должен начаться в феврале 2021 года. Препаратами, которые страна получит в рамках программы COVAX для вакцинации групп риска.

Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer.

По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство заказало 5 миллионов доз препарата. Но сделка может оборваться, если эффективность вакцины составит менее 70%.

Информация взята из: 24 канал, "Лекхим".