Почему это важно

Это уменьшит коррупционные риски при закупке соответствующих товаров. Законопроект поддержали 355 народных депутатов.

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Что предусматривает закон

Закон исключает возможность осуществления закупок без использования электронной системы.

Принятие проекта закона позволит осуществлять закупку товаров, работы или услуги, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) через электронную систему закупок, что уменьшит коррупционные риски,

– говорится в пояснительной записке.

К слову, в марте прошлого года правительство решило применять сокращенные процедуры закупки, без проведения тендера, а также упростить процедуры экспорта средств индивидуальной защиты в Украине.

В частности, было разрешено использование СИЗ и тест-систем без фактического подтверждения их качества.

Обратите внимание! По состоянию на 1 апреля на счетах 2431 учреждения здравоохранения было 17,7 миллиарда гривен бюджетных средств. Это на 0,8 миллиарда гривен больше, чем на начало года. Значительные остатки средств на счетах медицинских учреждений могут свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств.