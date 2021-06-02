Нардепы заверили, что законопроект четко прописан. Выращивать каннабис будут исключительно под лицензионными условиями, в закрытых помещениях и только для медицинских препаратов.

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Все строго будут контролировать правоохранители

Лекарства будут продавать только при наличии электронного рецепта. В то же время правоохранительные органы будут контролировать, кто покупает препарат. Отслеживать покупателей будут через реестр.

Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, будет иметь GPS-трекер. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному,

– объяснил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Легализовать медицинский каннабис депутаты пытаются не впервые. Подобный законопроект разрабатывали нардепы предыдущего созыва, однако просто не успели его рассмотреть.

Преимущество есть и для ученых

В Раде подчеркнули, что он побуждает развивать медицинские исследования.

"Украинским ученым мы позволяем изучать медицинскую коноплю и проводить клинические испытания на территории Украины для того, чтобы улучшать методики лечения еще больше", – отметила нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.



Где каннабис легализован / Инфографика 24 канала