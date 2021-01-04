В Раде предлагают частично легализовать марихуану в Украине
Народные депутаты предложили легализовать марихуану в медицинских целях. А также в научно-технической деятельности и промышленности.
В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №4553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности". Об этом сообщает 24 канал.
К теме Два миллиона ждут этого с болью: что дает законопроект о медицинском каннабисе
Народные депутаты хотят создать условия для законного использования каннабиса в вышеприведенных целях.
Для кого нужен медицинский каннабис:
- Онкобольным и паллиативным больным,
- Людям и детям с эпилепсией,
- Пациентам с депрессией и тревожными состояниями,
- Военным с посттравматическим синдромом,
- Людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.
Как отмечается в законопроекте, приобрести медицинский каннабис или препараты, изготовленные из растений рода конопли, человек может только по рецепту врача и при наличии медицинских показаний.
Заметим, что отличают 2 вида конопли: с каннабидиолом (КБД) и с тетрагидроканнабинолом (ТГК). В медицинских целях используют именно каннабис с КБД, который не содержит психотропных эффектов. А вот психоактивный эффект марихуаны предоставляет вещество под названием тетрагидроканнабинол (ТГК).
То есть важно понимать, что в Украине речь идет не о торговле косяками, а о возможности создавать безопасные и удобные формы лекарств и о возможности контролировать этот процесс. Кроме того, большинство препаратов с каннабиса требуют четких фармацевтических технологий.
Употребление соцветий каннабиса через дым или пар и даже кустарный метод экстракции – это лишь мизерная часть того, что может предложить марихуана в медицинской сфере,
– рассказал УП представитель Марша Свободы Тарас Ратушный.
Что следует знать о статусе каннабиса в Украине и мире
- Употребление марихуаны запрещено и криминализировано в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. У нас это растение относится к "особо опасным наркотическим средствам". Хранение до 5 граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, а хранение свыше 5 граммов – уголовное преследование.
- Из-за криминализации марихуаны не хватает научных доказательств о ее эффективности при различных заболеваниях. Но сейчас есть немало исследований, подтверждающих медицинский потенциал этого растения.
- Полностью легализовали марихуану только в нескольких штатах США, в Уругвае и Канаде. То есть в этих странах ее разрешено выращивать, хранить и потреблять.
- В 30 странах позволили частичное использование этого растения.
- Каннабис в медицинских целях используют только в 14 странах мира.
- В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась петиция о легализации медицинской марихуаны, которая набрала 25 тысяч голосов.
Поделиться новостью