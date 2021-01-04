Народные депутаты предложили легализовать марихуану в медицинских целях. А также в научно-технической деятельности и промышленности.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №4553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности". Об этом сообщает 24 канал.

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Народные депутаты хотят создать условия для законного использования каннабиса в вышеприведенных целях.

Ольга Стефанишина "В Украине более 2 миллионов людей с невыносимой хронической болью, с тяжелыми онкологическими заболеваниями, эпилепсией, пост-травматическим синдромом, с болезнью Альцгеймера и другим нуждаются в лекарствах на основе каннабиса. Эти лекарства помогают облегчить боль, наладить сон, уменьшить судороги и просто дают шанс на нормальную жизнь".

Для кого нужен медицинский каннабис:

Онкобольным и паллиативным больным,

Людям и детям с эпилепсией,

Пациентам с депрессией и тревожными состояниями,

Военным с посттравматическим синдромом,

Людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

Как отмечается в законопроекте, приобрести медицинский каннабис или препараты, изготовленные из растений рода конопли, человек может только по рецепту врача и при наличии медицинских показаний.

Заметим, что отличают 2 вида конопли: с каннабидиолом (КБД) и с тетрагидроканнабинолом (ТГК). В медицинских целях используют именно каннабис с КБД, который не содержит психотропных эффектов. А вот психоактивный эффект марихуаны предоставляет вещество под названием тетрагидроканнабинол (ТГК).

То есть важно понимать, что в Украине речь идет не о торговле косяками, а о возможности создавать безопасные и удобные формы лекарств и о возможности контролировать этот процесс. Кроме того, большинство препаратов с каннабиса требуют четких фармацевтических технологий.

Употребление соцветий каннабиса через дым или пар и даже кустарный метод экстракции – это лишь мизерная часть того, что может предложить марихуана в медицинской сфере,

– рассказал УП представитель Марша Свободы Тарас Ратушный.

В начале декабря ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков

Что следует знать о статусе каннабиса в Украине и мире

Употребление марихуаны запрещено и криминализировано в большинстве стран мира, в том числе и в Украине. У нас это растение относится к "особо опасным наркотическим средствам". Хранение до 5 граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, а хранение свыше 5 граммов – уголовное преследование.

Из-за криминализации марихуаны не хватает научных доказательств о ее эффективности при различных заболеваниях. Но сейчас есть немало исследований, подтверждающих медицинский потенциал этого растения.

Полностью легализовали марихуану только в нескольких штатах США, в Уругвае и Канаде. То есть в этих странах ее разрешено выращивать, хранить и потреблять.

В 30 странах позволили частичное использование этого растения.

Каннабис в медицинских целях используют только в 14 странах мира.

В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась петиция о легализации медицинской марихуаны, которая набрала 25 тысяч голосов.



Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала