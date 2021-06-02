Об этом сообщила одна из инициаторов проекта закона, член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина во время брифинга возле здания парламента.

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Текст законопроекта пока не опубликован. Как пишет Цензор, на брифинге нардепов возле Рады представитель СН Марьян Заблоцкий рассказал, что предлагается разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях.

Выращивание конопли будет разрешено только по лицензии, в помещениях и только для медицинских препаратов.

Мы с коллегами на базе Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования несколько месяцев работали над написанием текста, поддержит украинский парламент. Количество депутатов, которые вчера подписали проект закона – 82. Это достаточно много. Его номер 5596. Он уже сейчас должен появиться на сайте Верховной Рады,

– сообщила Стефанишина.

Председатель медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий подтвердил то, что цель соответствующего проекта закона – "легализация именно медицинского каннабиса".

Он объяснил, что медицинский каннабис необходим около двум миллионам украинцекв.

"Мы 100% не позволим этому закону использовать каннабис не в медицинских целях. Каждый куст, который будет выращиваться для медицинских целей, получит GPS трекеры. Национальная полиция сможет отслеживать путь от производителя к больному. Это также будет контролироваться Министерством внутренних дел и Министерством охраны здоровья я. Надеюсь, что будет контроль общественности", – объяснил он.

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