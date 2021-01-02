В Раде сомневаются, что российскую вакцину "Спутник V" зарегистрируют в Украине
В Верховной Раде сомневаются в регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине. Глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий говорит, что пока ему ничего неизвестно о такой заявке.
О перспективе регистрации в Украине российской вакцины от коронавируса в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификацию ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой,
– подчеркнул Радуцкий.
И добавил, что речь идет о таких странах: США, странах ЕС, Швейцарии, Японии,
Что этому предшествовало
- Ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию.
- Он рассказал, что харьковская компания "Биолик" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с соответствующим заявлением еще 30 декабря.
- В фармацевтической компании отметили, что технически способны производить вакцину от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине. Сейчас там никаких контрактов с Россией не подписывали.
Что известно о российской вакцине от COVID-19?В ВОЗ пока не подтвердили, что препарат, произведенный в России, можно массово использовать. Даже в России не все уверены в ее эффективности.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не рассматривает вопрос закупки российской "вакцины", потому что та не прошла 3 стадии клинических испытаний. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины со всеми, кроме России.
А министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что российский препарат нельзя называть "вакциной против коронавируса" до тех пор, пока он не пройдет всех этапов испытаний.
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