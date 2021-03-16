В Раде зарегистрировали законопроект, который освободит производителей вакцин от ответственности
В Украине производителей вакцин могут лишить ответственности за побочные эффекты вакцинации. Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 16 марта.
Источник:24 канал
Почему это нужно
Принятие такого закона важно для получения вакцин по программе COVAX. Инициатором законопроекта стал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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В пояснительной записке к законопроекту речь идет об изменениях в статьи 9 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов закона "О лекарственных средствах".
Участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин,
– говорится в документе.
Какие обязанности берет на себя Минздрав
После регистрации государством вакцин для профилактики коронавируса под обязательство для экстренного медицинского применения Минздрав может взять на себя обязанности от имени Украины относительно этих препаратов.
А значит, будет иметь право в том числе освободить производителя, его работников, медработников и других людей, привлеченных к вакцинации, от ответственности за любые ее последствия.
Скриншот пояснительной записки / Фото 24 канал
Если закон примут, он будет действовать в течение 4 лет со дня публикации.
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