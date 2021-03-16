В Украине производителей вакцин могут лишить ответственности за побочные эффекты вакцинации. Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 16 марта.

Почему это нужно

Принятие такого закона важно для получения вакцин по программе COVAX. Инициатором законопроекта стал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В пояснительной записке к законопроекту речь идет об изменениях в статьи 9 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов закона "О лекарственных средствах".

Участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин,

– говорится в документе.

Какие обязанности берет на себя Минздрав

После регистрации государством вакцин для профилактики коронавируса под обязательство для экстренного медицинского применения Минздрав может взять на себя обязанности от имени Украины относительно этих препаратов.

А значит, будет иметь право в том числе освободить производителя, его работников, медработников и других людей, привлеченных к вакцинации, от ответственности за любые ее последствия.

Скриншот пояснительной записки / Фото 24 канал

Если закон примут, он будет действовать в течение 4 лет со дня публикации.

Обратите внимание! В странах Евросоюза и Великобритании зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину к 8 марта. Прямой связи образования тромбов и введения препарата AstraZeneca не установили пока.



В то же время ряд стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, в частности: Германия, Франция, Италия, Дания, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Литва, Люксембург и Румыния.



Пока это лишь мера пресечения, до завершения расследования.