В Україні виробників вакцин можуть позбавити відповідальності за побічні ефекти вакцинації. Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 16 березня.

Чому це потрібно

Прийняття такого закону важливе для отримання вакцин за програмою COVAX. Ініціатором законопроєкту став прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про зміни до статті 9 щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів закону "Про лікарські засоби".

Учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин,

– йдеться в документі.

Які обов'язки бере на себе МОЗ

Після реєстрації державою вакцин для профілактики коронавірусу під зобов'язання для екстреного медичного застосування МОЗ може взяти на себе обов'язки від імені України щодо цих препаратів.

А значить, матиме право у тому числі звільняти виробника, його працівників, медпрацівників та інших людей, залучених до вакцинації, відповідальності за будь-які її наслідки.

Скриншот пояснювальної записки / Фото 24 канал

Якщо закон приймуть, він діятиме впродовж 4 років з дня опублікування.