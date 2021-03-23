От 2 до 12 лет тюрьмы: в Раду внесли законопроект о криминале за насилие над медиками
Депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за угрозу или насилие над медиками. За это будет грозить от 2 до 12 лет заключения.
Источник:Комитет по вопросам здоровья нации
Глава Комитета Михаил Радуцкий заявил, что сейчас в Украине нет специального состава преступления за нападение на медика или фармацевта. По его словам, с начала пандемии COVID-19 случаи насилия в отношении медработников только растут.
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Каким будет наказание
В законопроекте депутаты комитета предусмотрели такую ответственность:
- за угрозу убийства – лишение свободы на срок до 2 лет;
- умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести – до 5 лет заключения;
- нанесение тяжких повреждений – от 5 до 12 лет заключения.
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Нападения на медиков: последние случаи
- В Украине за время пандемии COVID-19 неоднократно случались нападения на работников медучреждений. В частности, в Черкасской области в феврале 2021 года мужчина погрыз капельницу в карете скорой помощи. После этого он напал на медиков, которые пытались ему помочь.
- На сотрудниц Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 20 декабря 2020 года напал нетрезвый мужчина. Он избил 24-летнюю женщину и 63-летнюю коллегу.
- Еще один инцидент произошел в Одессе. В частности, 11 декабря 2020 года избитый юноша набросился на врачей.
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