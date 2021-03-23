Депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подали в Верховную Раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за угрозу или насилие над медиками. За это будет грозить от 2 до 12 лет заключения.

Глава Комитета Михаил Радуцкий заявил, что сейчас в Украине нет специального состава преступления за нападение на медика или фармацевта. По его словам, с начала пандемии COVID-19 случаи насилия в отношении медработников только растут. Читайте также Медиков может сопровождать Нацполиция: подробности законопроекта Каким будет наказание В законопроекте депутаты комитета предусмотрели такую ответственность: за угрозу убийства – лишение свободы на срок до 2 лет;

умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести – до 5 лет заключения;

нанесение тяжких повреждений – от 5 до 12 лет заключения. К теме Степанов рассказал, будет ли в Украине полный локдаун Нападения на медиков: последние случаи В Украине за время пандемии COVID-19 неоднократно случались нападения на работников медучреждений. В частности, в Черкасской области в феврале 2021 года мужчина погрыз капельницу в карете скорой помощи. После этого он напал на медиков, которые пытались ему помочь.

На сотрудниц Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 20 декабря 2020 года напал нетрезвый мужчина. Он избил 24-летнюю женщину и 63-летнюю коллегу.

Еще один инцидент произошел в Одессе. В частности, 11 декабря 2020 года избитый юноша набросился на врачей.