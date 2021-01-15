Вскоре в Украине стартует вакцинация. Первые поставки вакцины будут уже в феврале. А в течение следующих 2 лет планируют сделать прививки 50% населения. Впрочем, в Украине только ждут первые поступления.

Чтобы это произошло быстрее – уже прорабатывают изменения в законодательстве. Михаил Радуцкий, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, в эфире 24 канала рассказал о поставках вакцины в Украине.

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Трудности со снабжением

По его словам, в Украине на законодательном уровне сократили срок регистрации вакцин, которые прошли третью клиническую стадию испытаний и уже зарегистрировали. Остаются только некоторые недоработки.

Первые вакцины производителя Pfizer уже получили в Молдове и даже в Африке. В Украине не удалось достичь договоренностей раньше.

Сейчас главная проблема – это то, что даже существующие вакцины, которые квалифицировала ВОЗ, разрешенные по процедуре так называемого экстренного использования. Украинское законодательство не позволяет такие препараты,

– пояснил Радуцкий.

Изменения в законодательстве

Он отметил, что изменения в закон о лекарствах и лекарственных средствах уже безотлагательно прорабатывают, чтобы разрешить использование тех вакцин, которые уже используют страны с такой же жесткой политикой использования.

"Сейчас Украина заключает контракты, но ожидают дополнительные изменения в законодательство", – заверил он.

Запланированные в Украине этапы вакцинации / Инфографика 24 канала

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