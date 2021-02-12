Председатель парламентского комитета предложил несколько шагов ради того, чтобы увеличить количество украинцев, готовых сделать прививку от коронавируса. В частности, приоритетно вакцинировать журналистов и представителей СМИ.

Как увеличить количество желающих вакцинироваться

Также Радуцкий отметил, что прежде всего следует открыть консультативную "горячую линию" по вопросам вакцинации, чтобы люди, которые сомневаются, или обладают ложной информацией, могли получить четкие и прозрачные данные о вакцинации.

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Михаил Радуцкий заявил, что считает целесообразной вне очереди вакцинацию журналистов, ведь они являются лидерами мнений и могут своим примером уменьшить антивакцинаторские движения.

Михаил Радуцкий "Журналисты – это наши лидеры мнений. Если мы предложим им пройти вакцинацию в первой волне, для того, чтобы рассказать об этом обществу – значительно уменьшим количество скептиков среди населения".

Опыт Израиля с тестированием

Еще один шаг – обязательные тесты для тех, кто отказывается прививаться, как планируют сделать в Израиле, в частности, касательно работников бюджетной сферы.

Я не уверен, что Украина сейчас готова копировать опыт Израиля. Но по крайней мере обсуждение и разработка таких изменений в законодательство может стимулировать граждан не отказываться от прививки,

– сказал Радуцкий.

Ежедневная публикация статистики по прививки

Так, по мнению Радуцкого, всю информацию о прохождении вакцинации нужно сделать максимально прозрачной.