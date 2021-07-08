Поэтому подтвердить, что смертельный случай произошел именно из-за вакцины, нельзя. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По словам Радуцкого, соответствующего заключения еще не было и он его не видел. Поэтому на вопрос, получит ли страховку семья погибшего мужчины, он не может ответить.

Если это (смерть украинца – 24 канал) будет следствием вакцинации – государство выплатит компенсацию обязательно,

– отметил Радуцкий.

Он отметил, что в исследовании этого случая участвуют в частности специалисты Pfizer.

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Коротко о смерти украинца после вакцинации Pfizer