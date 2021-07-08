Поэтому подтвердить, что смертельный случай произошел именно из-за вакцины, нельзя. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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По словам Радуцкого, соответствующего заключения еще не было и он его не видел. Поэтому на вопрос, получит ли страховку семья погибшего мужчины, он не может ответить.
Если это (смерть украинца – 24 канал) будет следствием вакцинации – государство выплатит компенсацию обязательно,
– отметил Радуцкий.
Он отметил, что в исследовании этого случая участвуют в частности специалисты Pfizer.
Полное интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео
Коротко о смерти украинца после вакцинации Pfizer
- Мужчину вакцинировали Pfizer 2 июля в 13:45. Сначала у него не было никаких нареканий на самочувствие. Но уже через несколько часов житель Винницы потерял сознание. Несмотря на реанимационные медицинские меры, спасти пациента не удалось.
- Комиссия биобезопасности при Совете нацбезопасности и обороны прокомментировала смерть украинца. Академик Сергей Комиссаренко не считает, что смерть связана с американским препаратом.
- По предварительной информации медиков, смерть мужчины наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.