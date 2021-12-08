Введение третьей дозы вакцины не связано с новым штаммом коронавируса Омикрон. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января по группам риска,

– сказал Радуцкий.

Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19

Чиновник рассказал, что Министерство здравоохранения готовится к новой вспышке коронавируса в конце зимы.

Однако следующая волна будет уже не такой критичной для страны. Все потому, что в 16 областях Украины более 40% взрослого населения вакцинировались двумя дозами.

Что говорил о бустерной вакцинации Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагал, что в январе – феврале 2022 года у украинцев появится возможность получить бустерную прививку. Сроки, по его словам, зависят от нескольких факторов.

В частности, от того, как быстро в Украине будет вакцинировано 60% населения по крайней мере одной дозой, или двумя дозами – 50%.