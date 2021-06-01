В Украине завершилась третья волна эпидемии
По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине вернулась к уровню августа 2020 года. Сейчас динамика по заболеваемости положительная, больницы не так загружены, а количество людей, которые выздоровели от коронавируса стабильно превышает количество тех, кто заразился.
Актуально Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 2 тысяч больных
Михаил Радуцкий отметил, что спад заболеваемости – это общемировая тенденция, Украина не исключение.
Основные эпидемиологические показатели соответствуют августу-сентябрю 2020 года:
- 1 022 больных выявлено за последние сутки;
- 18% коек с кислородом занято;
- 32% реанимационных коек занято;
- 9% аппаратов ИВЛ занято.
Три причины улучшения эпидситуации
- сезонность острых респираторных заболеваний. Летом пациентов с таким диагнозом обычно становится значительно меньше.
- сработал карантин красных зон. Именно в тех регионах, где вводили максимальные ограничения, фиксируется лучшая динамика по количеству больных.
- сформированы антитела у людей, которые переболели.
Сколько украинцев могли переболеть бессимптомно
По статистике, на одного больного "с симптомами" приходится трое "без симптомов",
– сказал Радуцкий.
Нардеп добавил, что почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов, но, по оценкам экспертов, это ориентировочно 20% населения.
Учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии будет ожидать нас осенью.