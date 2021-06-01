В Украине завершилась третья волна эпидемии

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине вернулась к уровню августа 2020 года. Сейчас динамика по заболеваемости положительная, больницы не так загружены, а количество людей, которые выздоровели от коронавируса стабильно превышает количество тех, кто заразился.

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Михаил Радуцкий отметил, что спад заболеваемости – это общемировая тенденция, Украина не исключение.

Основные эпидемиологические показатели соответствуют августу-сентябрю 2020 года:

1 022 больных выявлено за последние сутки;

18% коек с кислородом занято;

32% реанимационных коек занято;

9% аппаратов ИВЛ занято.

По информации врачей, сегодня поступает значительно меньше пациентов в тяжелом состоянии. Значительно уменьшилось и количество летальных случаев.

Три причины улучшения эпидситуации

сезонность острых респираторных заболеваний. Летом пациентов с таким диагнозом обычно становится значительно меньше.

сработал карантин красных зон. Именно в тех регионах, где вводили максимальные ограничения, фиксируется лучшая динамика по количеству больных.

сформированы антитела у людей, которые переболели.

Сколько украинцев могли переболеть бессимптомно

По статистике, на одного больного "с симптомами" приходится трое "без симптомов",

– сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов, но, по оценкам экспертов, это ориентировочно 20% населения.

Учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии будет ожидать нас осенью.