Радуцкий рассказал, сколько украинцев переболели COVID-19 бессимптомно

1 июня 2021 , 11:14
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Источник:

фейсбук Михаила Радуцкого

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий предположил, что в Украине около 20% населения могли переболеть коронавирусом бессимптомно.

В Украине завершилась третья волна эпидемии

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине вернулась к уровню августа 2020 года. Сейчас динамика по заболеваемости положительная, больницы не так загружены, а количество людей, которые выздоровели от коронавируса стабильно превышает количество тех, кто заразился.

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Михаил Радуцкий отметил, что спад заболеваемости – это общемировая тенденция, Украина не исключение.

Основные эпидемиологические показатели соответствуют августу-сентябрю 2020 года:

  • 1 022 больных выявлено за последние сутки;
  • 18% коек с кислородом занято;
  • 32% реанимационных коек занято;
  • 9% аппаратов ИВЛ занято.
По информации врачей, сегодня поступает значительно меньше пациентов в тяжелом состоянии. Значительно уменьшилось и количество летальных случаев.

Три причины улучшения эпидситуации

  • сезонность острых респираторных заболеваний. Летом пациентов с таким диагнозом обычно становится значительно меньше.
  • сработал карантин красных зон. Именно в тех регионах, где вводили максимальные ограничения, фиксируется лучшая динамика по количеству больных.
  • сформированы антитела у людей, которые переболели.

Сколько украинцев могли переболеть бессимптомно

По статистике, на одного больного "с симптомами" приходится трое "без симптомов",
сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов, но, по оценкам экспертов, это ориентировочно 20% населения.

Учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии будет ожидать нас осенью.

Автор: Анастасія Лукашевська