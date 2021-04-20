В Украине еще не закончилась третья волна пандемии коронавируса, одновременно уже стоит готовиться к четвертой. Она может оказаться более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, который отметил, что традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью.

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Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса,

– сказал Радуцкий.

По его словам, в Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южно-африканского".

Повторное инфицирование частое явление

Радуцкий пояснил, что несмотря на то, что в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6 – 9 месяцев после болезни, украинские эпидемиологи сделали вывод, что люди заражались через 3 – 4 месяца, иногда – 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца.

Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью,

– резюмировал Радуцкий.