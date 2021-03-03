Радуцкий связывает рост заболеваемости коронавирусом в Украине с мутациями вируса
В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что это может быть связано с мутациями вируса.
Источник:24 канал
В эфире одного из телеканалов Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса. И рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после ослабленных карантинных ограничений.
К теме Заболеваемость, смертность и госпитализации из-за COVID-19: в Украине выросли все 3 показателя
На сегодня все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те 2-3 недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост,
– заявил Радуцкий.
Также он считает, что рост заболеваемости может быть связан с мутациями коронавируса.
Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы – диарея, тошнота,
– отметил он.
По мнению Радуцкого, единственный способ побороть коронавирус – это появление коллективного иммунитета, который можно получить с помощью вакцинации. Но для этого прививки должны получить не менее 60% от всего населения страны.
Ситуация с коронавирусом в Украине:
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За прошедшие сутки, 2 марта, в Украине зарегистрировали 7235 новых больных коронавирусом.
- За этот же период в больницы госпитализировали 3486 пациентов. К сожалению, еще 189 инфицированных умерли
- Больше всего новых случаев заражений зафиксировали в Киеве (655), а еще в Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.
Поделиться новостью