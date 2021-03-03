В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что это может быть связано с мутациями вируса.

В эфире одного из телеканалов Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну коронавируса. И рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после ослабленных карантинных ограничений.

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На сегодня все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те 2-3 недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост,

– заявил Радуцкий.

Также он считает, что рост заболеваемости может быть связан с мутациями коронавируса.

Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы – диарея, тошнота,

– отметил он.

По мнению Радуцкого, единственный способ побороть коронавирус – это появление коллективного иммунитета, который можно получить с помощью вакцинации. Но для этого прививки должны получить не менее 60% от всего населения страны.

Ситуация с коронавирусом в Украине:

Источник: фейсбук Максима Степанова