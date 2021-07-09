Человек имеет выбор - между реанимацией и жизнью. Такое мнение в интервью "Перекрестный допрос" высказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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По его словам, поощрение к вакцинации должно быть одно – нормальное отношение к своей жизни и жизни своих близких.
Когда говорят о вакцинации, мне кажется, что лучшее поощрение – это выбор между реанимационной кроватью и нормальной жизнью,
– подчеркнул Радуцкий.
Он отметил, что также желающих прививаться станет больше, когда Европейский Союз начнет признавать украинские сертификаты вакцинации.
Полное интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео
Коротко о вакцинации в Украине
- В Украине с начала вакцинальной кампании против COVID-19 вакцинировали 2 178 592 человека.
- Из них полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек.
- На протяжении 7 июля – рекордное количество прививок, вакцинировались 104 680 украинцев.
Источник: Минздрав