Выбор между реанимационной кроватью и нормальной жизнью, – Радуцкий о вакцинации

С такими темпами, как в Украине продолжается кампания привития, нет проблемы вакцинироваться. В то же время увеличивается процент тех, кто готов получить дозу препарата.

Человек имеет выбор - между реанимацией и жизнью. Такое мнение в интервью "Перекрестный допрос" высказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, поощрение к вакцинации должно быть одно – нормальное отношение к своей жизни и жизни своих близких.

Когда говорят о вакцинации, мне кажется, что лучшее поощрение – это выбор между реанимационной кроватью и нормальной жизнью,

– подчеркнул Радуцкий.

Он отметил, что также желающих прививаться станет больше, когда Европейский Союз начнет признавать украинские сертификаты вакцинации.

В конце 2020 года, как отметил Радуцкий, в Украине были готовы вакцинироваться 43% человек. В 2021 их количество выросло до более 50%.

Полное интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео

Коротко о вакцинации в Украине

В Украине с начала вакцинальной кампании против COVID-19 вакцинировали 2 178 592 человека.

Из них полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек.

На протяжении 7 июля – рекордное количество прививок, вакцинировались 104 680 украинцев.

Источник: Минздрав