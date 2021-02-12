Голова парламентського комітету запропонував декілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення від коронавірусу. Зокрема, пріоритетно вакцинувати журналістів та представників ЗМІ.

Як збільшити кількість охочих вакцинуватись

Також Радуцький зауважив, що передусім слід відкрити консультативну "гарячу лінію" з питань вакцинації, аби люди, котрі сумніваються, або володіють неправдивою інформацією, могли отримати чіткі та прозорі дані про вакцинацію.

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Михайло Радуцький заявив, що вважає доцільним позачергово вакцинування журналістів, адже вони є лідерами думок і можуть своїм приклади зменшити антивакцинаторські рухи.

Михайло Радуцький “Журналісти – це наші лідери думок. Якщо ми запропонуємо їм пройти щеплення у перших хвилях, для того, щоб розповісти про це суспільству – значно зменшимо кількість скептиків серед населення”.

Досвід Ізраїлю з тестуванням

Ще один крок – обов'язкові тести для тих, хто відмовляється вакцинуватись, як планують зробити в Ізраїлі, зокрема, щодо працівників бюджетної сфери.

Я не впевнений, що Україна наразі готова копіювати досвід Ізраїлю. Але принаймні обговорення та розробка таких змін до законодавства може стимулювати громадян не відмовлятись від щеплення,

– зауважив Радуцький.

Щоденна публікація статистики щодо щеплення

Так, на думку Радуцького, усю інформацію щодо проходження вакцинації потрібно зробити максимально прозорою.