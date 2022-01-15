Рак груди помолодел: статистика за последние 20 лет

С 1999 по 2018 год заболеваемость раком груди снизилась. Но она значительно выросла среди женщин в возрасте от 20 до 39 лет.

Эксперты из CDC изучили тенденции заболеваемости раком молочной железы среди женщин в возрасте от 20 лет, учитывая расу и этническую принадлежность. Для этого использовали данные статистики рака США за 1999 – 2018 годы.

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Положительные моменты анализа:

Исследователи наблюдали общее среднее снижение уровня заболеваемости раком молочной железы среди женщин на 0,3% ежегодно, при этом снижение на 2,1% в год с 1999 по 2004 год и увеличение на 0,3% процента в год в период с 2004 по 2018 год.

Среди белых неиспаноязычных женщин, всех женщин в возрасте от 50 – 64 лет и от 75 лет наблюдалось снижение заболеваемости.

Но есть одно но: заболеваемость начала расти в других группах

Исследователи обнаружили, что заболеваемость раком молочной железы увеличилась у женщин от 20 до 39 лет. Если учитывать расу и этническую принадлежность, раком молочной железы стали чаще страдать неиспаноязычные женщины с азиатских и тихоокеанских островов.

В этом отчете тенденции заболеваемости раком молочной железы различаются в зависимости от демографических характеристик. Это позволяет предположить, что программы профилактики и борьбы с раком молочной железы должны быть адаптированы к степени заболеваемости на уровне штата или округа, и помогает предотвратить неравенство,

– пишут авторы работы.

Результаты анализа свидетельствуют, что женщинам в возрасте от 20 до 49 лет следует чаще проходить обследование и обсудить со своим врачом риск рака груди.

Диагностика рака: когда и как проверяться женщинам / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала