Рак груди: самые распространенные симптомы и как провести самообследование в домашних условиях

Рак молочной железы наиболее частая форма рака у женщин и первая причина женских смертей среди других онкологических заболеваний. Ко Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы мы решили напомнить, почему так важно чаще обращать внимание на свою грудь. И не только женщинам, но и мужчинам.

Согласно данным ВОЗ, в 2020 году по всему миру рак груди диагностировали у 2,3 миллионов женщин. 685 тысяч пациенток умерли.

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Всего по состоянию на конец 2020 года в мире насчитывалось 7,8 миллионов женщин с раком груди, у которых за последние 5 лет диагностировали онкологию.

Стас Островский, эксперт по медицинскому страхованию в Madanes (один из крупнейших провайдеров медстрахования в Израиле), рассказал, что каждый год в Украине рак молочной железы диагностируют у каждой 4 – 5 женщины аж на 3 – 4 стадии болезни.

Стас Островский "Из-за несвоевременного обращения женщин к специалистам онкологам-маммологам, эффективность специализированного (онкологического) лечения значительно снижается. В связи с этим, ежегодная смертность от РМЖ составляет почти половину от ежегодной заболеваемости у женщин в Украине. В то же время в Израиле ежегодные показатели смертности среди женщин в соотношении с ежегодной заболеваемостью в 3 раза ниже, чем в Украине. У 70% израильтянок РМЖ обнаруживают на ранних стадиях. Согласно данным Национального института рака, вылечить РМЖ возможно, однако при условии его обнаружения на ранних стадиях: на 1 стадии – у 95% женщин, на 2 стадии – у 80% женщин, а на 3 стадии уже только у 50% женщин".

По словам господина Островского, европейский опыт показывает, что обнаруженный на ранних стадиях рак молочной железы (0 – 2 стадии) лечится примерно у 90% женщин. Выявление опухоли в молочной железе в ее клинических проявлениях позволяет выполнять операции с сохранением органов и реконструктивно-пластические операции, обеспечивая 20-летнюю выживаемость у 92% – 98% пациентов.

Почему возникает рак груди

Рак груди это не инфекционное заболевание. Примерно половина случаев рака молочной железы развивается у женщин, у которых нет определенного фактора риска рака молочной железы, кроме пола и возраста.

Но некоторые факторы действительно повышают риск рака груди, в частности:

Возраст – чем старше женщина, тем выше риски,

Ожирение,

Чрезмерное употребление алкоголя,

Курение,

Рак груди у кого-то из семьи,

Радиационное облучение,

Начало менструального цикла в более раннем возрасте,

Начало менопаузы в более позднем возрасте,

Рождение ребенка в позднем возрасте или отсутствие родов вообще,

Болезни груди или рак молочной железы (если на одной из груди был рак, то высокая вероятность, что он появится и на второй),

Постменопаузальная гормональная терапия.

Эксперты из Клиники Майо заметили, что от 5 до 10 процентов случаев рака груди связаны с генными мутациями, которые передаются из поколения в поколение.

В частности ученые идентифицировали ряд наследственных мутировавших генов, которые могут увеличить вероятность рака груди. Самые известные из них: BRCA1 и BRCA2. К слову, эти же гены значительно увеличивают риск рака яичников.

Что известно о раке молочной железы у мужчин

Женщины значительно чаще страдают от рака груди, чем мужчины. Примерно 0,5 – 1% случаев рака груди приходятся на мужчин.

Стас Островский "Рак груди гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Частота заболевания у мужчин составляет менее одного пациента на 100 больных женщин. В основном раком груди болеют мужчины старше 60 лет. Рак груди у мужчин развивается аналогично раку груди у женщин, поэтому лечение обычно такое же. Метод лечения зависит от общего состояния здоровья, стадии заболевания, а также от характеристик опухоли".

При этом мужчины с раком молочной железы с большей вероятностью умирают, чем женщины с таким же диагнозом – примерно на 19%. Это может быть обусловлено менее здоровым образом жизни и более поздним выявлением онкологии.

Лечение рака груди у них осуществляется по тем же принципам, что и у женщин. Но, в отличие от женщин, для мужчин маммография не слишком успешная. Для мужской диагностики прекрасно подходит скрининг.

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Симптомы рака груди: как и когда проводить самообследование

Как правило, симптомы рака груди включают:

Уплотнение или утолщение в груди;

Изменение размера, формы или внешнего вида груди;

Ямочки, покраснения или другие изменения на коже груди;

Изменение внешнего вида соска или изменение кожи вокруг соска,

Аномальные выделения из сосков.

Рак груди чаще всего проявляется в виде безболезненного уплотнения или утолщения в груди.

Именно поэтому важно каждый месяц проводить самообследование.

Акушер-гинеколог Ольга Романишин "Самообследование нужно проводить на 7 – 14 день цикла. Оптимально – на 7 – 9".



Самодиагностика рака груди / Инфографика Минздрав

Если обнаружили уплотнение, не спешите ставить себе диагноз и впадать в панику

Пульпацию нельзя считать эффективным методом диагностики, поэтому даже если вы не заметили новообразований, не стоит пропускать обязательный профилактический осмотр!

Если вы все-таки заметить гульку в груди, это не обязательно рак. До 90% новообразований в груди образуются из-за множества причин и не являются злокачественными. Это может быть фиброаденома, киста, инфекция или просто увеличенная молочная железа.

Но, даже если новообразование в груди не вызывает боли, обратитесь к врачу не позднее чем через 1 – 2 месяца. Это важно, поскольку чем раньше диагностировать онкологию, тем легче ее лечить.

Если вы не заметили никаких изменений, не стоит забывать и о профилактическом осмотре, который нужно проходить ежегодно. Молодые девушки до 39 лет, не имеющие в семейном анамнезе рака молочной железы, должны делать УЗИ груди раз в год.

Если в вашей семье были случаи рака молочной железы – сообщите об этом врачу. Он определит, как часто и когда вам нужно проходить диагностику. Также вас могут направить на дополнительные анализы для определения генетических маркеров рака.

Ольга Романишин "До 40 лет УЗИ молочных желез нужно делать раз в год, если нет нюансов. После 40 лет нужно проходить маммографию".

Маммографию нужно проходить после 40 лет, но 1 раз в 2 года.

На поздних стадиях раковые опухоли могут разъедать кожу и вызвать открытые язвы, но не обязательно болезненные. Если на груди появляются ранки, которые не заживают, обратите на это внимание и обратитесь к врачу.

Рак груди может распространиться на другие части тела и вызвать множество симптомов. Частым проявлением являются лимфатические узлы под мышкой, но их не всегда возможно прощупать.

Впоследствии раковые клетки могут распространяться на другие органы, в частности на легкие, печень, мозг и кости. Как только рак распространится на другие органы, могут появиться новые связанные с ним симптомы, такие как боль в костях или головные боли.



Женщина делает маммографию – это совсем не больно / Фото Unsplash

Сколько стоит лечение рака молочной железы в Украине и за рубежом

Национальная служба здоровья Украины предоставляет бесплатные услуги для лечения пациенток с раком молочной железы.

Если у женщины обнаружили злокачественную опухоль, она получит бесплатную стационарную помощь по электронному направлению. Государство оплачивает инструментальную и лабораторную диагностику, необходимые операции, лучевую и химиетерапию, а также лекарства из Национального перечня. Дополнительно пациентка может получить препараты, которые централизованно закупают за средства государственного бюджета по разным государственным программам. Список этих лекарств должен быть на сайте больницы. Главное, чтобы необходимые лекарства были в наличии.

Между тем многие пациентки выбирают лечение в частных медицинских учреждениях и даже за рубежом. И это может "влететь в копеечку" – ни для кого не секрет, что лечение онкологических заболеваний всегда было дорогим.