Раковая опухоль просто исчезла: как терапия на грызунах может помочь больным детям

Благодаря комбинации препаратов точной медицины у мышей неожиданно исчезла злокачественная опухоль. Это показало исследование шведских и бельгийских ученых.

Они отмечают, что это существенный шаг к появлению лекарств для сложной формы рака – нейробластома. В основном она поражает детей.

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Как исчезла опухоль у грызунов

Специалисты из университетов Гетеборга и Гента изучили влияние на нейробластому двух препаратов – ингибиторов ATR и ингибиторов ALK.

Через 14 дней лечения опухоль у мышей полностью исчезла. В одной из них рецидив произошел через 200 дней – это очень большой срок для мыши – но остальные все животные до сих пор живы.

Сами ученые не ожидали столь разительных результатов.

Мы поражены таким положительным результатом. Странно, что двухнедельный протокол, который сочетает 2 точных препарата, мог привести к полной регрессии опухоли в двух независимых моделях мышей с нейробластомой,

– призналась Иоанна Шиджик, одна из исследовательниц.

Нейробластома – что это? Это одна из разновидностей детского рака, поражающего симпатическую нервную систему. Болезнь может начаться, например, в надпочечниках, но опухоли возникают по всему телу. В некоторых случаях болезнь пропадает сама, но агрессивные формы нейробластомы дают менее благоприятный прогноз.

Эксперименты с культурами человеческих клеток

Кроме того, в экспериментах с культурами человеческих клеток ученые заметили тот же паттерн экспрессии РНК и белка, что и у мышей. Это доказывает, что исследователи находятся на правильном пути.

Как это работает – ученые пока сами не знают

Пока ученые не могут ответить на вопрос, как именно действует комбинация терапии. Есть предположение, что иммунная система мышей получает сигналы от раковых клеток, которые позволяют ей найти и уничтожить болезнетворные клетки.

При этом, найденные ингибиторы лишь замедляют рост злокачественной опухоли, но не исправляют дефект на фундаментальном уровне. Поэтому необходимо найти дополнительные методы лечения высокорисковой нейробластомы.