Лабораторные эксперименты показывают, что раковые клетки замедляют метаболизм и активность во время химиотерапии. Но они могут начать расти и размножаться тогда, когда условия снова станут благоприятными.

Благодаря современному лечению можно избавиться от злокачественной опухоли. Но рецидивы возникают часто даже после нескольких лет перерыва. Ученые из канадской онкологической больницы принцессы Маргарет обнаружили, что это возможно из-за того, что раковые опухоли переходят в состояние "глубокого сна". Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Ученые провели лабораторные эксперименты с клетками человеческого рака прямой кишки. После проведения химиотерапии оказалось, что при появлении соответствующих токсичных веществ клетки реагируют скоординировано, перестают активно двигаться и делиться, что позволяет им снизить свои потребности в кислороде и питании.

Авторы исследования назвали это состояние "организмом, устойчивым к лекарствам" (Drug-Tolerant Persister – DTP). Ученые убеждены, что любая клетка опухоли в соответствующих условиях может перейти к такой форме. И как только наступают благоприятные условия, она может снова вернуться к активной жизни.

Это подтвердилось в ходе экспериментов на мышах.

Результаты экспериментов на мышах

Специалисты хирургическим методом подсаживали грызунам раковые клетки, давали им развиваться, после чего проводили химиотерапию.

В течение 8 недель лечения рост опухоли останавливался, но возобновлялся после его прекращения. Ученые забирали эти клетки и пересаживали следующим животным.

У следующих своих хозяев клетки тоже развивались в опухоль, которая вновь была способна входить в состояние DTP при химиотерапии, а затем восстанавливаться.

Благодаря открытию ученые нашли новый подход к лечению опухолей

Исследователи сравнили такие способности раковых клеток со способностью многих животных временно останавливать развитие эмбрионов в определенных условиях. Оба состояния связаны с изменениями в регуляции механизмов аутофагии, "контролируемого самоубийства" старых и больных клеток. Ученые продемонстрировали это, успешно уничтожив опухоль сочетанием химиотерапии с веществами-ингибиторами аутофагии.